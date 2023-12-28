Замглавы МИД РФ назвал ЕСПЧ «принтером» с антироссийскими решениями

Европейский суд по правам человека стал «бешеным принтером», регулярно выдающим антироссийские решения, а Совет Европы превратился в недружественную для РФ структуру. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин в беседе с изданием «Известия» .

По словам дипломата, европейский совет раньше показывал себя, как перспективная организация, но уже полностью дискредитировал себя, и в данный момент «продолжает деградировать».

Вершинин выразил мнение, что коллективный Запад установил над структурой свой контроль, превратив ее в недружественную для РФ для того, чтобы применять ее в гибридной войне.

В то же время, ЕСПЧ превратился в «бешеный принтер», который штампует решения по постоянным жалобам против РФ, которые подкреплены политическими целями, заявил Вершинин. Дипломат отметил, что под цензуру суда попадает все, что имеет какие-либо связи с Россией.

Он также напомнил о том, что РФ прервала свои контакты с ЕСПЧ после прекращения членства в СЕ и не участвует в заседаниях местного Комитета министров по контролю за исполнением постановлений. Дипломат заявил, что российское руководство намерено продолжить выстраивание деятельность в правозащитной сфере на основе международного права и Устава ООН.