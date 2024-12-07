Замглавы МИД РФ не исключил проведение второй Ялтинской конференции по Украине
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал KP.RU, возможно ли проведение «Ялты 2.0», а также достижение консенсуса мировых лидеров по вопросам безопасности и украинскому кризису.
Как напомнил Рябков, Ялтинская и Потсдамская конференции помогли заложить основы некого мироустройства и это успешно обеспечивало стабильность в Европе. Мировые лидеры, несмотря на кардинально разные политические позиции, понимали необходимость стремления к лучшим межгосударственным отношениям.
«Следует, тем не менее, понимать, что равновесная ситуация никогда не устраивала американцев и их ближайших союзников. В США о Ялтинско-Потсдамской системе не любят вспоминать в позитивном ключе, потому что англосаксы не могли тогда игнорировать нашу военную мощь и были вынуждены договариваться с учетом «реалий на земле» в Победном 1945 году», — заявил Рябков.
По словам сотрудника российского МИД, попытка Джо Байдена взять верх в гибридной войне «коллективного Запада» против России проваливается с треском. По мнению Рябкова, не исключено, что грядет повторение «Ялты 2.0», либо принуждение США к переговорным решениям.
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