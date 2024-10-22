В Польше осознали важность восстановления отношений с Россией

После завершения военного конфликта на Украине западные страны будут вынуждены искать способ восстановления отношений с Россией. Такое мнение в своей статье для издания Do Rzeczy высказал польский журналист Лех Мажевский.

Он отметил, что власти Польши уже осознают важность восстановления отношений с РФ.

Также автор статьи анализирует возможные последствия исхода президентских выборов в США.

Так, если к власти придет Камала Харрис, то гегемония США постепенно начнет ослабевать, а вот позиции Китая усилятся, считает он. Если же пост президента США займет Дональд Трамп, то США переключат внимание на Ближний Восток, что потенциально уменьшит их присутствие в Европе.

Будущее международных отношений и баланс сил во многом будет зависеть от решений Вашингтона, и необходимости адаптации к новым реалиям после окончания конфликта на Украине, заключил Мажевский.

Ранее сообщалось о том, что глава МВД Польши заявил о миграционном кризисе на границе с Белоруссией.