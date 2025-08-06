Замглавы офиса Зеленского призвала украинцев не рассчитывать на скорый мир

Она возмутилась тем, что общество до сих пор не принимает, что эта война надолго. Верещук упрекнула украинцев в том, что они ведут себя так, словно "случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится".

Для завершения войны нет никаких предпосылок, отметила она. В обществе обсуждаются политические или экономические проблемы, а смещение фокуса с военной повестки негативно отражается на гражданах и государстве, заключила Верещук.

Ранее Дубинский заявил, что Ермак и Зеленский сознательно ведут страну к капитуляции.