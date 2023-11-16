Еще в октябре 2021 года прошли переговоры, на которых «Газпром» принял все предложения молдавской стороны. Тем не менее, Кишинев не выполняет те условия, которые сам и предложил.

Михаил Галузин заявил, что Молдавия отвергает все договоренности, которые были достигнуты ранее, и на которых когда-то настаивала. Два года назад во время переговоров были заключены соглашения на основе молдавских предложений.

«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Кишинев признает перед «Газпромом» только мизерную долю своей задолженности за газ. Все остальные долги были отвергнуты по итогам аудита, заказанного Молдавией. Россия не признает итоги этой проверки, поскольку они не соответствуют международным стандартам и проведены без участия российской стороны.