Замминистра иностранных дел Украины опубликовала фотографии с Будановым, который долго не появлялся на публике

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографии с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллом Будановым, которые длительное время не появлялся на публики после того, как в СМИ появилась информация о его тяжелом ранении.

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», – подписала снимки Джапарова в своих соцсетях.

На фотографиях – сама Джапарова, Буданов, а также посол Японии на Украине Кунинори Мацуда.

18 июня источник РИА Новости сообщил, что в результате обстрела штаб-квартиры ГУР на Рыбальском острове был ранен Буданов. По информации источника, соседний кабинет главы ведомства был разрушен, а осколки его ранили.

По данным источника, это произошло 29 мая. Тогда ВС РФ наносили удары по военным аэродромам Украины. Также, по его информации, Буданов был срочно доставлен в Берлин через Польшу спецбортом США. В сервисе Flightradar осталась информация о таком перелете.

16 июня РИА Новости сообщили, что здание госпиталя, где предположительно находится Буданов в Берлине, запретили снимать журналистам.