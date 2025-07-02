Замминистра строительства КБР подозревают в превышении должностных полномочий

Заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ. По информации следствия, заместитель руководителя ведомства дал незаконное указание подчиненным внести недостоверные сведения в документацию при проверке жилых объектов в Нальчике.

Так, в декабре 2024 года сотрудники департамента регионального государственного строительного надзора провели контрольные мероприятия в 13 многоквартирных домах. В ходе проверки были обнаружены значительные нарушения, препятствующие получению разрешительных документов и вводу объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, чиновник дал указание подделать сведения, чтобы позволить мэрии Нальчика незаконно оформить разрешения на ввод зданий.

В настоящее время в замминистра проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.

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