Председатель Курской областной думы Амерев досрочно сложил полномочия
Глава Курской областной думы Амерев написал заявление об уходе со своего поста
Стало известно, что Юрий Амерев, председатель Курской областной думы, написал заявление о своей отставке. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале этого ведомства.
Амерев возглавляет региональный парламент уже четыре года, срок его полномочий истекает только в следующем году.
«Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной думы VII созыва по собственному желанию», — указано в микроблоге.
Амерев уже подписал распоряжение о том, что его заявление будет рассматриваться во время внеочередного заседания думы.
Ранее сообщалось, что глава администрации города Анапы Василий Швец подал в отставку. Уход с поста градоначальника связан с переходом на новое место работы. Какую должность и в какой структуре будет занимать Швец, не говорится. Решение об уходе уже было поддержано депутатами.