Председатель Курской областной думы Амерев досрочно сложил полномочия

Стало известно, что Юрий Амерев, председатель Курской областной думы, написал заявление о своей отставке. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале этого ведомства.

Амерев возглавляет региональный парламент уже четыре года, срок его полномочий истекает только в следующем году.

«Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной думы VII созыва по собственному желанию», — указано в микроблоге.

Амерев уже подписал распоряжение о том, что его заявление будет рассматриваться во время внеочередного заседания думы.

Ранее сообщалось, что глава администрации города Анапы Василий Швец подал в отставку. Уход с поста градоначальника связан с переходом на новое место работы. Какую должность и в какой структуре будет занимать Швец, не говорится. Решение об уходе уже было поддержано депутатами.