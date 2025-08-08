Зампостпреда РФ в ООН подтвердил встречу Трампа и Путина на следующей неделе

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что ему неизвестно о каких-либо встречах, запланированных между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

В телеграм-канале постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций был опубликован комментарий российского дипломата.

«Мне неизвестно о каких-либо запланированных встречах с президентом Зеленским, но я не в курсе всех деталей», – сказал Полянский.

Полянский отметил, что вопросы, связанные с переговорами, активно обсуждаются как Путиным, так и Зеленским, и он не хотел бы вмешиваться в этот процесс.

При этом он подтвердил, что, вероятнее всего, встреча президента России с главой Белого дома Дональдом Трампом состоится именно на следующей неделе. Полянский добавил, что обсуждались различные варианты проведения встречи, но окончательное решение пока не принято и не будет разглашаться.