Зампред Совета Федерации Косачев считает, что происходящее внутри НАТО и Евросоюза уже направлено против Киева
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В одном из западноевропейских СМИ появилась статья о том, что Германия снова готовится к войне с Россией. По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, данная публикация является очередной страшилкой. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что украинский конфликт является продолжением цепи западных геополитических поражений, когда они не смогли достичь заявленных целей через организацию цветных революций в Венесуэле, Сирии и Белоруссии.
По мнению политика, перспектива провала в Незалежной и утраты лидирующих позиций в мире для Запада страшнее всего, при этом с самого начала спецоперации у них возникает шатание на всех уровнях, а также отсутствует единство внутри коалиции.