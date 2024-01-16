В одном из западноевропейских СМИ появилась статья о том, что Германия снова готовится к войне с Россией. По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, данная публикация является очередной страшилкой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что украинский конфликт является продолжением цепи западных геополитических поражений, когда они не смогли достичь заявленных целей через организацию цветных революций в Венесуэле, Сирии и Белоруссии.

По мнению политика, перспектива провала в Незалежной и утраты лидирующих позиций в мире для Запада страшнее всего, при этом с самого начала спецоперации у них возникает шатание на всех уровнях, а также отсутствует единство внутри коалиции.