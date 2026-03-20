Зампред ВРНС Михаил Иванов назвал закрытие святынь в Иерусалиме глумлением над верующими

Закрытие Храма Гроба Господня и мечети Аль-Акса является глумлением над верующими в Рамадан и Великий пост. Об этом "Подмосковью сегодня" сообщил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он выступил с заявлением в связи с продолжающимся закрытием главных святынь Иерусалима, отметив, что происходящее наносит удар по верующим двух мировых религий в их священные периоды.

«Это глумление над чувствами верующих»: ситуация в Рамадан

Михаил Иванов подчеркнул, что закрытие святынь в священный месяц Рамадан является особой жестокостью. По его словам, для мусульман Рамадан — время усиленной молитвы и покаяния, и именно в этот месяц им закрыли доступ к Аль-Аксе.

«Люди вынуждены молиться на улицах Старого города, а полиция разгоняет их. Это не просто нарушение свободы вероисповедания — это глумление над чувствами верующих. Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества уже назвали это вопиющим нарушением международного права. И они абсолютно правы», — сказал он.

Угроза Пасхе и Благодатному огню

Особую тревогу у руководителя движения вызывает судьба христианских святынь в преддверии Пасхи. Он сообщил, что Великий пост является самым важным временем для христиан, и в этом году верующие лишены возможности молиться у Гроба Господня.

«Под угрозой оказалось и само схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит в храме накануне Пасхи. Если храм останется закрытым, это станет духовной катастрофой для миллионов православных христиан во всем мире. Ватикан уже призвал предоставить Иерусалиму особый международный статус, чтобы защитить святые места. Это единственно правильный путь», — сообщил Иванов.

Зампред ВРНС подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует немедленного реагирования мирового сообщества для защиты права верующих на доступ к своим святыням.