Запад напуган прошедшими испытаниями межконтинентальной крылатой ракеты под названием «Буревестник» с ядерной установкой, произведенной в России. Соответствующее заявление сделал обозреватель Тан Цзюнь в своем материале для издания Paper .

Он отметил, что новая разработка российских инженеров обладает способностью к стратегическому сдерживанию. Автор заявил, что создание данного снаряда породило волну беспокойства в США и ряде других стран, относящихся к коллективному Западу.

Тан Цзюнь также заявил, что положительные результаты испытаний «Буревестника» деморализовали «противников РФ».

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил о том, что испытания ракеты «Буревестник» с установленной ядерной установкой прошли успешно.