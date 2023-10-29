Запад не простит долги Украине, даже если Зеленский встанет на колени

По словам эксперта, Запад не простит Украине ее долги даже в случае, если украинский президент Владимир Зеленский лично встанет на колени и попросит об этом. Обозреватель утверждает, что страны Запада по итогу заберут у Украины свои деньги даже при смене власти в стране.

Журналист заявил, что страна уже увязла в долгах и украинским властям приходится занимать все больше денег на все более жестких условиях. Долг только растет, а Киеву приходится бесплатно раздавать свои предприятия западным кредиторам, подчеркнул Бланч.