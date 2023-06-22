Запад недоволен ходом украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины не оправдывает возложенные на него ожидания стран Запада, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, в том числе – на представителя Пентагона.

Первый источник – представитель одной из западных стран, отметил, что контрнаступление ВСУ не показывает успехов ни на одном направлении. Кроме того, европейские страны подчеркивают хорошо укрепленные рубежи ВС РФ, через которые сложно пробиться.

Также CNN отмечает, что украинские военные демонстрируют уязвимость при преодолении минных полей.

22 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское контрнаступление продвигается медленно из-за того, что власти пытаются уменьшить потери украинской армии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Он отметил, что украинская армия не испытывает успехов на фронте, а ВС РФ штатно отрабатывают по целям.