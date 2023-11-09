Запад обсуждает скорую отставку Зеленского

В Коллективном Западе ведутся обсуждения вопроса об отстранении Владимира Зеленского с поста украинского президента. Такое решение позволило бы Западу приступить к переговорам с Россией. Соответствующее заявление сделал немецкий предприниматель Ким Дотком в своих социальных сетях .

Бизнесмен утверждает, что западные власти планируют отстранение не только украинского президента, но и американского – Джо Байдена. По словам Доткома, действующий президент США не будет баллотироваться в следующем году, а Зеленский будет отправлен в отставку в течение следующих 3 месяцев.

Он также выразил уверенность, что пришел конец и для Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы ЕК. Дотком подчеркнул, что перестановки в кадрах делаются для создания условий для «серьезных переговоров» с российской стороной.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».