Запад использовал Польшу для обмана и смягчения России. Такое заявление сделал обозреватель Лукаш Ястшембский в статье для польского издания Myśl Polska .

Автор напомнил, как российский лидер Владимир Путин обращался к полякам в статье для издания Gazeta Wyborcza еще в 2009 году. Как отмечает Ястшембский, подобное обращение является исключительным случаем, так как Польша зачастую игнорируется в политике РФ. Он заявил, что большинство политиков в Польше тогда еще не знали, что играют «в театре теней», устроенном Варшаве руками ее же союзников.

Ястшембский заявил, что еще тогда действия Запада не пересекались с заявленными целями о сближении с РФ. Страны Запада создали для Польши видимость «плохой ситуации» для того, чтобы сделать из нее «зависимый инструмент», резюмирует обозреватель.

В 2009 году Путин предостерегал поляков от попыток переписать историю под нужды политиков. Президент РФ тогда заявил, что создание системы коллективной безопасности невозможно без участия России.