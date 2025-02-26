Западные страны вовсе не хотят прекращения украинского конфликта, и по этой причине хотят отправить в его зону своих военнослужащих. Такое мнение в соцсети Х высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По мнению автора записи, страны Евросоюза не стремятся к заключению мира. Они преследуют собственные цели, и поэтому обсуждают отправку на Украину воинского контингента.

«Россия не примет миротворцев из стран ЕС или НАТО на Украине. Миротворцы или «силы обеспечения безопасности» — это не что иное, как отчаянная попытка сохранить конфликт (и наживу)», — указал он в микроблоге.

Ранее по поводу западных «миротворцев» высказался Сергей Лавров, глава МИД РФ. Он заявил, что такой вариант исключается Россией. При заключении мирного договора должны быть решены все первопричины конфликта.