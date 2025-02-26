Лавров исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта

Для России главное при заключении мира с Украиной — уничтожить первичные причины конфликта. Поэтому исключена возможность замораживания боевых действий по существующей линии фронта. Такое заявление сделал Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его слова привело РИА Новости.

Министр выступил на пресс-конференции, которая была посвящена итогам переговоров в Дохе. Он сообщил, что при заключении мирного договора исключены несколько вещей. Среди них размещение на Украине миротворческих сил из Европы, а также замораживание боевых действий по линии боевого соприкосновения двух армий.

«Там главное — уничтожить первопричины конфликта. Они не в отсутствии миротворческих сил», — указал Лавров.

Заморозке также препятствует Конституция РФ как основной закон страны. Дипломат добавил, что та территория, которая останется под контролем Киева, должна быть свободной от расистских законов.

Ранее Лавров заявил, что Россия остановит военные действия на территории Украины лишь при условии достижения конкретных и надежных договоренностей в рамках переговорного процесса. Прекращение огня произойдет только в том случае, если будут предложены условия, устраивающие Кремль.