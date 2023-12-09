Предположения украинского лидера Владимира Зеленского о возможном прекращении помощи Незалежной со стороны западных стран могут оправдаться. Об этом сообщает в материале Financial Times.

Уточняется, что власти киевского режима больше обеспокоены тем, что вопрос помощи стал политической разменной монетой Запада.

Отмечается, что Незалежная больше уже не рассматривается как вопрос нацбезопасности, имеющий первостепенное значение для Запада.