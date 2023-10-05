Если коллективный Запад утратит контроль над Украиной, то он превратит ее территорию в выжженную землю. Соответствующее заявление сделал обозреватель Конрад Ренкас в своем материале для польского издания Myśl Polska .

В своей статье Ренкас предположил, что предвидев утрату контроля над украинским правительством, страны коллективного Запада предпримут все усилия для того, чтобы не оставить на украинской территории ничего, кроме выжженной земли.

Обозреватель также подчеркнул, что Запад пытается спрятать факт аферы глобального масштаба, обрекающую Украину на превращение в пустыню, при помощи запугивания украинского правительства Россией и голодом. Ренкас подчеркнул, что украинский шантаж с зерном призван не только разжалобить Запад, но и повысить прибыль от конфликта для заинтересованных лиц.