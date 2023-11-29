Коллективный Запад все больше поддерживает мысль о необходимости возобновления диалога с РФ по вопросам конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделала обозреватель Жантиль де Канкод в своем материале для канала LCI .

Обозреватель напомнила, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони является «убежденной атлантисткой». Тем не менее она тоже говорила о необходимости диалога с РФ и поиска решений данного вопроса, несмотря на то, что изначально обещала оказывать поддержку Украине.

Де Канкод отметила, что тот факт, что Мелони говорит о нужде в поиске выхода, говорит о том, что была пересечена некая «красная линия», через которую перешел Запад.

Обозреватель заявила, что раньше при наличии мысли о нужде в переговорах, никто не решался сказать об этом вслух. Она подчеркнула, что теперь это уже не табу и снова со всех сторон можно услышать о диалоге с российской стороной.