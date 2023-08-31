Вскоре Запад сократит финансовую поддержку Украины, и будет сокращать ее до тех пор, пока не прекратит ее окончательно. Предлогом для подобного решения станет коррупция на Украине. Соответствующее заявление сделал оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Запад крутил евроинтеграцией перед носом Украины как морковкой», — указал Медведчук.

После этого, страны Запада говорили Украине о невозможности этой самой интеграции из-за коррупции в стране. Он подчеркнул, что если этот процесс начинается заново, то Украина снова чего-то не получит. Медведчук также указал на то, что обвинения в коррупции тут же пропадают, когда Киев начинает выполнять требования Запада. Несмотря на это, коррупция цветет, и сейчас ее уровень высок как никогда, заявил политик.

Потеря западной поддержки может разрушить коррупционную цепочку, так как она настроена на военные действия, подчеркнул он.