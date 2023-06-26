Представители западной дипломатии уже провели встречу со странами БРИКС с целью возобновления мирных усилий по поводу украинского конфликта .

Немецкий телевизионный канал ARD заявил, что в Копенгагене прошла совершенно секретная встреча, на которой присутствовали высокопоставленные лица из Евросоюза и США, а также Бразилии, ЮАР, Индии и Китая. Запад пытался перетянуть на свою сторону членов организации БРИКС, которые сейчас занимают нейтралитет в отношении Украины.

В результате копенгагенской встречи официальные переговоры по прекращению специальной операции могут начаться уже в июле. Журналисты назвали правительство Зеленского инициатором всех предпринятых усилий.