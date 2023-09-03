Запад врет об изоляции России от мира из-за Украины
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
Коллективный Запад допустил ошибку, посчитав, что конфликт на Украине изолировал Россию от всего остального мира. Соответствующее заявление сделал польский журналист Лукаш Важеха в статье для издания FPG24.
Важеха привел в пример встречу в Йоханнесбурге. По его мнению, она отлично демонстрирует, что мнение об изолированности России является манипуляцией. Автор заметил, что РФ была изолирована только от коллективного Запада: от Соединенных Штатов, Японии, Австралии.
«Но это не большая часть мира», — подчеркнул обозреватель.
Он выразил мнение, что миф об изолированной России появился из-за огромного количества западной пропаганды, утверждающей, что РФ отрезана от всего мира. Важеха заявил, что такие объемы подобной пропаганды приводят к утрате полной картины положения в дел в мире.