Коллективный Запад допустил ошибку, посчитав, что конфликт на Украине изолировал Россию от всего остального мира. Соответствующее заявление сделал польский журналист Лукаш Важеха в статье для издания FPG24 .

Важеха привел в пример встречу в Йоханнесбурге. По его мнению, она отлично демонстрирует, что мнение об изолированности России является манипуляцией. Автор заметил, что РФ была изолирована только от коллективного Запада: от Соединенных Штатов, Японии, Австралии.

«Но это не большая часть мира», — подчеркнул обозреватель.

Он выразил мнение, что миф об изолированной России появился из-за огромного количества западной пропаганды, утверждающей, что РФ отрезана от всего мира. Важеха заявил, что такие объемы подобной пропаганды приводят к утрате полной картины положения в дел в мире.