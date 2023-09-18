Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР

Запад воспользовался надуманными предлогами для блокировки работы по резолюции РФ и КНР об ослаблении санкций против Северной Кореи. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его слова передает издание РИА Новости .

Дипломат заявил, что в случае с Корейским полуостровом, российская сторона всегда выступала за соблюдение резолюций в полной мере. Тем не менее, они не исполнялись и принимались в другой геополитической ситуации, подчеркнул Небензя.

Посол также указал на то, что несмотря на сдержанность КНДР, Запад не пошел навстречу в вопросе ослабления санкций. Он отметил, что даже наоборот – от Соединенных Штатов и союзников регулярно поступают угрозы и незаконные санкции.