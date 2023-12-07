Западная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов

С августа по октябрь 2023 года произошло резкое сокращение объема военной помощи, выделенной западными партнерами Украине, подсчитали в Кильском институте.

Общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87 % меньше, чем за тот же период 2022 года, и является самым низким показателем с января 2022 года.

При этом дальнейшие перспективы помощи Украине неясны. За последние три месяца из 42 отслеживаемых доноров только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов, что является наименьшей долей активных доноров с начала войны. При этом крупнейшие спонсоры Украины США и Евросоюз новых обязательств на себя не взяли.

Предложенный США новый пакет помощи отложен до следующего года, а утверждение программы ЕС по Украине застопорилось, говорится в исследовании. Активными спонсорами Украины остаются лишь отдельные европейские страны и Канада.