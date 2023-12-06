Западная пресса отметила изменения в отношениях к Киеву его союзников

Западные СМИ отметили изменения в настрое «союзников» Киева, приведя пример ситуации на польско-украинской границе. Так, например, британское издание Financial Times пишет о смене настроения некоторых стран в отношении поддержки Украины, которое заметно на фоне обострения ситуации на границе Польши и Украины.

В ноябре польские перевозчики устроили акцию протеста на границе с украинским государством. Водители требовали ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины, а также ограничить их количество. Из-за этого на границе образовались многокилометровые пробки.

Ранее польские водители потребовали от правительства немедленно решить проблему на КПП. Они дали властям время до четверга (7 декабря), после чего пообещали ужесточить протесты.

«Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешевого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», – говорится в материале издания.

Кроме того, отмечает автор материала, смена настроений по отношению к Украине видна и среди самих поляков. Financial Times приводит в пример поведение жителей приграничной польской деревни Медыка. Ранее поселок был основным перевалочным пунктом для беженцев из Украины. Сейчас, пишет издание, гостеприимство в Медыке ограничивается биотуалетами у стоянок заблокированных дальнобойщиков и эпизодической раздачей горячей еды.

Отношения между Польшей и Украиной в последнее время обострились, в первую очередь, из-за зернового вопроса. Варшава ранее продлила запрет на импорт украинской зерна, поскольку его обилие на рынке доставляет трудности местным фермерам. В ответ на это Киев намерен ввести эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции.