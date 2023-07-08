Западное издание назвало главное преимущество российских войск перед украинскими

Аналитик из центра LSE IDEAS Вук Вуксанович указал на главное преимущество, имеющееся у ВС РФ перед украинскими ВСУ. Эксперт отметил успешность сдерживания украинских боевиков российской авиацией. Слова Вуксановича передало издание Newsweek .

Эксперт заметил, что у украинцев нет преимуществ в авиации. В то же время ВС РФ пользуется вертолетами «Аллигатор» и БПЛА «Ланцет» для удержания контрнаступления ВСУ.

Вуксанович отметил, что оптимизм, присущий Западу по поводу контрнаступления, строился на обучении и снаряжении, которое НАТО дало Киеву. Но при этом, коллективный Запад не учел, что наступать украинские войска собрались на противника, который успел хорошо закрепиться. По словам эксперта, это – самая сложная из форм ведения боевых действий.

Он также пояснил, что бойцы РФ выстроили крепкие оборонные линии вдоль фронта и создала простреливаемые артиллерией зоны с минными полями, что не позволит ВСУ достичь успеха в контрнаступлении.