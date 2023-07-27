Западное издание заявило о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

ВСУ переходят к основной фазе своего контрнаступления. Их бойцы уже определили направление и занимаются переброской сил к нему, чтобы вскоре нанести удар. Об этом сообщило американское издание New York Times .

Газета заявила, что командование ВСУ уже уведомило Штаты о том, что собирается прорваться через юг Запорожской области.

Источники Пентагона утверждают, что украинские бойцы копят там свои силы, которые еще не были использованы прежде. Утверждается, что их намеренно держали в резерве, чтобы использовать при контрнаступлении.

Анонимные представители Белого дома заявили, что с огромным интересом следят за растущей активностью ВСУ. Они утверждают, что представители Киева сообщили им о том, что эта операция займет до 3 недель в случае успеха.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман заявил, что вскоре будет ясно, позволит ли атака украинцев изменить динамику боевых действий.