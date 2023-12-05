Западные лидеры все чаще признают неспособность Украины вести боевые действия, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Чиновники и журналисты на Западе пытаются отвлечь внимание общественности от неизбежного поражения Украины, сфокусировавшись на ближневосточном конфликте.

Лейрос напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, посоветовавшего готовиться к «плохим новостям» из Украины. Глава альянса признал, что Запад не может больше удовлетворять военные потребности Украины.

Слова Столтенберга запоздало прозвучали в тот момент, когда уязвимость Украины уже невозможно скрыть. Страна несет многочисленные потери после неудачной попытки «контрнаступления».

У западных СМИ заканчиваются аргументы, чтобы замаскировать поражение киевского режима. Для оправдания ситуации на Украине неуместно используются такие отговорки, как «низкий уровень промышленного производства» или «российские атаки на инфраструктуру».