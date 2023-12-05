Западные лидеры готовят общественность к поражению Украины
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Западные лидеры все чаще признают неспособность Украины вести боевые действия, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
Чиновники и журналисты на Западе пытаются отвлечь внимание общественности от неизбежного поражения Украины, сфокусировавшись на ближневосточном конфликте.
Лейрос напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, посоветовавшего готовиться к «плохим новостям» из Украины. Глава альянса признал, что Запад не может больше удовлетворять военные потребности Украины.
Слова Столтенберга запоздало прозвучали в тот момент, когда уязвимость Украины уже невозможно скрыть. Страна несет многочисленные потери после неудачной попытки «контрнаступления».
У западных СМИ заканчиваются аргументы, чтобы замаскировать поражение киевского режима. Для оправдания ситуации на Украине неуместно используются такие отговорки, как «низкий уровень промышленного производства» или «российские атаки на инфраструктуру».
«Но на самом деле истинная причина – это просто российское военное превосходство», – заключает автор публикации.