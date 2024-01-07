Ряд западных политиков сомневается в том, что их государства будут под угрозой в том случае, если РФ одержит победу в конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление сделал британский полковник в отставке Ричард Кемп в интервью для местного издания The Telegraph .

В беседе с газетой военный заявил, что некоторые западные деятели сомневаются в том, что РФ представляет угрозу для их стран. Он подчеркнул, что в противном случае, они бы отправили Украине все необходимое для победы над Россией вооружение.

Кемп заявил, что западному миру недостаточно просто говорить о том, что Украина сражается не только за себя, но и за всю Европу. Он указал на то, что несмотря на подобные заявления, ничто не указывает на то, что глава Соединенных Штатов или лидеры европейских стран на самом деле верят в это.

Полковник также заявил, что любая серьезная перспектива проведения мирных переговоров означала бы гарантированное поражение для Украины.