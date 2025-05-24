В статье, опубликованной в британском издании The Times, сообщается, что Россия опередила Украину в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов FPV средней дальности, а также их оптоволоконных версий. Это привело к изменению ситуации на линии фронта.

Автор считает, что использование этих беспилотных летательных аппаратов на поле боя было «тотальным», а танки и другая бронетехника теперь стали устаревшими и могут быть легко уничтожены в любое время дня и ночи.

«Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта протяженностью 1200 км», — говорится в материале.

В свою очередь, американская газета The Washington Post сообщает, что российские войска применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения украинской военной техники и мониторинга ключевых логистических путей. Это, по мнению издания, стало причиной недавнего бесславного бегства Вооруженных сил Украины из курского приграничья

На это пожаловался в беседе с западным изданием руководитель подразделения беспилотников 47-й бригады ВС Украины.

«У России было огромное преимущество в Курске (Курской области — Прим. ред.) благодаря использованию оптоволоконных беспилотников, поскольку они фактически уничтожили логистику Украины», — посетовал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной.