Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной
Путин поручил создать буферную зону безопасности на границе с Украиной
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Россия начала формировать буферную зону на украинском направлении — армия подавляет огневые точки противника. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.
На фоне продолжающихся атак на российские приграничные регионы принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По словам Владимира Путина, ВС РФ активно работают над выполнением этой задачи, прицельно уничтожая огневые позиции противника, откуда ранее велись обстрелы.
Методы, применяемые ВСУ и иностранными наемниками, российские власти охарактеризовали как террористические. По их мнению, удары наносятся по объектам, не имеющим отношения к военной инфраструктуре — под прицел попадают жилые дома, школы и больницы.
Одновременно с военной операцией стартует гражданская часть инициативы. Минэкономразвития и администрация президента получили поручение в краткие сроки разработать комплексную программу восстановления Курской, Брянской и Белгородской областей.
Буферная зона, по задумке, должна не только сократить число атак, но и создать защитный периметр, в пределах которого станет невозможно применение дальнобойного западного вооружения по территории России.
Ранее стало известно о том, что более 80 рейсов в Москву перенаправлены из-за угрозы дронов.