Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной

Россия начала формировать буферную зону на украинском направлении — армия подавляет огневые точки противника. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

На фоне продолжающихся атак на российские приграничные регионы принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. По словам Владимира Путина, ВС РФ активно работают над выполнением этой задачи, прицельно уничтожая огневые позиции противника, откуда ранее велись обстрелы.

Методы, применяемые ВСУ и иностранными наемниками, российские власти охарактеризовали как террористические. По их мнению, удары наносятся по объектам, не имеющим отношения к военной инфраструктуре — под прицел попадают жилые дома, школы и больницы.

Одновременно с военной операцией стартует гражданская часть инициативы. Минэкономразвития и администрация президента получили поручение в краткие сроки разработать комплексную программу восстановления Курской, Брянской и Белгородской областей.

Буферная зона, по задумке, должна не только сократить число атак, но и создать защитный периметр, в пределах которого станет невозможно применение дальнобойного западного вооружения по территории России.

Ранее стало известно о том, что более 80 рейсов в Москву перенаправлены из-за угрозы дронов.