Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список «крупнейших внешнеполитических неудачников» уходящего 2023 года. Такой не совсем лицеприятный титул ему присудило издание Responsible Statecraft.

В материале западные журналисты констатировали, что в соответствии с подведенными итогами года от украинского лидера «отвернулись почти все союзники, в том числе США и Британия».

Речь снова пошла о провальном контрнаступе. Издание припомнило Зеленскому провальное контрнаступление ВСУ, предварительно широко разрекламированное украинским президентом. Responsible Statecraft также напомнило, что членство Украины в НАТО давно является «далекой мечтой».

В заключении приводится, что по состоянию на декабрь 2023 года поток вооружений и финансовых вливаний из США на Украину «значительно замедлился».

Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.