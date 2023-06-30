Запад потешается над просьбами президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия. На этом фоне действующее лицо «вымогательств» пришлось сменить, рассказал адвокат, правозащитник и политический обозреватель Константин Ерохин.

Именно в этом качестве сейчас выступает главком ВСУ Валерий Залужный с его просьбами предоставить вооружение.

«Над постоянными просьбами и требованиями Владимира Зеленского западные страны уже откровенно смеются, Украине нужно время от времени менять «говорящую голову», — пояснил Ерохин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, очевидно, что все обращения Залужный транслирует только с личного согласия и одобрения Зеленского, поскольку для Украины текущий статус взаимоотношений с Западом является единственным способом оставаться на плаву.

«Важно заметить, что главнокомандующий ВСУ обычно обращается к Западу именно по вопросам конкретных военных нужд, а не финансирования в целом. Думаю, что в этом вопросе желания самого Залужного и руководства Украины полностью совпадают», — отметил Ерохин.

Хотя, отмечает эксперт, с точки зрения западных политиков регулярные просьбы Украины зачастую вызывают лишь раздражение и негатив.

Ранее Залужный признал успешность работы российских Су-35.