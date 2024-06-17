Западу не поздоровится: стали известны кандидаты на вступление в БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в содружество стран БРИКС намереваются вступить десятки стран . Доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье Сегодня» назвала главных претендентов на присоединение к организации.

Сейчас в состав БРИКС входят следующие страны: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и ЮАР. Медведев упомянул, что среди кандидатов есть Таиланд и Вьетнам. Войко отметила, что оба кандидата будут полезны союзу, но в разной степени.

«Вес экономики Тайланда не сравнится с действующими членами БРИКС, все-таки страна больше ориентирована на туризм, а не на производство. Однако это государство претендует на роль весомого игрока в своем регионе, а значит, исключать членство в БРИКС нельзя. Более интересный сюжет разворачивается вокруг Вьетнама. Этой стране США предлагают забыть военное прошлое и начать сотрудничество. Америка хочет оторвать эту страну от Китая. А с другой стороны есть БРИКС и уже плотные связи с Россией», — пояснила политолог.

Она также назвала других вероятных кандидатов на вступление в союз. Одним из следующих членов БРИКС может стать Беларусь. Государство вот-вот должно вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), где уже присутствуют Россия и Китай. Также новые члены союза могут прийти из числа стран Латинской Америки, например, Чили.

«Еще один вероятный кандидат — Турция. Мы видим ее стремление сблизить свои позиции с ШОС, расширить свою интеграцию в различные международные объединения. Да, Турция — член НАТО. Но есть активные контакты с интеграционными структурами глобального Юга и не западными объединениями, коим БРИКС и является», — пояснила Войко.

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