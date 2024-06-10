«Весьма последовательная политика»: может ли Армения выйти из ОДКБ

Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Как сообщили в МИД РФ, вследствие этого бюджет организации подлежит корректировке. Политолог Марина Силкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», приведет ли подобное решение к кризису ОДКБ и как ответит на подобное заявление Армении Россия.

«На мой взгляд, отказ Армении платить взносы в общий бюджет ОДКБ не приведет к распаду этого блока, так как есть и другие страны-участники, которые исправно отдают свою часть взносов в бюджет, так что в этом плане ситуация не критическая», — заявила Силкина.

Тем не менее она отметила, что решение руководства Армении, безусловно, свидетельствует о сокращении активности этого государства в блоке.

«Они ведут весьма последовательную политику в этом направлении. Как мы помним, в прошлом году был отозван постоянный представитель Армении в ОДКБ и новый до сих пор не назначен», — заметила эксперт.

Силкина подчеркнула, что если Армения и дальше продолжит отстраняться от участия в ОДКБ, то найдется немало других государств, желающих войти в эту организацию. Так же, как на днях Зимбабве захотела стать членом БРИКС.

«Я считаю, что ОДКБ открыта для сотрудничества с другими странами. Несмотря на то, что она создавалась изначально на постсоветском пространстве, мы видим текущие реалии, как меняется геополитическая карта мира, поэтому возможно, что туда будут подавать заявки и другие государства, дружественные РФ», — спрогнозировала политолог.

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