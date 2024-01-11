Западу трудно скрывать близящуюся победу России в украинском конфликте
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В одном из американских СМИ появилась статья о том, что США хотят, чтобы Украина уточнила план действий в конфликте. По словам политолога Александра Перенджиева, подобные публикации являются частью механизма манипуляции общественным мнением. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, кроме того, в Штатах регулярно говорят о некоем противостоянии между Залужным и Зеленским, что опять похоже на театральную игру.
По мнению эксперта, также целью западной прессы может быть то, что Киев «гнется», а Москва «ломит», поэтому скрывать данную ситуацию становится все сложнее.
Он уточнил, что вполне такие заявления направлены на манипуляцию российским мнением, в первую очередь для расслабленности россиян.