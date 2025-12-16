«Запасной выход на случай тупика». Украина ищет альтернативные пути финансирования без российских активов

Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Европейским союзом об альтернативных механизмах финансовой поддержки. Эти планы активируются, если не будет реализован основной сценарий предоставления Украине масштабного кредита за счет прибыли от замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине в 2026–2027 годах кредит в размере до 210 миллиардов евро. Его основным обеспечением должны стать будущие репарации от России, что вызвало резкую критику Москвы. В российском МИД назвали такие планы «оторванными от реальности», обвинив Брюссель в «воровстве активов». Окончательное решение по этому вопросу планируется принять на саммите ЕС 18–19 декабря.

В случае, если схема с так называемым «репарационным кредитом» столкнется с непреодолимыми препятствиями, Киев и Брюссель готовы рассмотреть другие пути. Как отметил Зеленский, обсуждения уже ведутся с высшим руководством Евросоюза.

«Если будут вопросы с репарационным кредитом, мы рассчитываем на альтернативные пути... они будут искать альтернативу в размере этих траншей», — заявил президент Украины.

