«Израиль преследует цель геноцида Газы»: выяснилось, почему ЦАХАЛ не пытается выкрасть своих заложников

Наземные рейды ЦАХАЛ в секторе Газа продолжаются, хотя пока и не переходят в статус полноценной операции. В то же время ХАМАС продолжает удерживать заложников, которых обещает убить в случае масштабного наступления Израиля.

Некоторые эксперты полагают, что логичным шагом в такой ситуации было бы сначала попытаться освободить мирных граждан, а уже потом наращивать военную активность.

Однако Израиль этого не делает и не будет делать, считает политолог Сергей Разгуляев. Эксперт рассказал нам, почему заложники так и останутся в плену у палестинцев.

«Ограниченные наземные рейды ЦАХАЛ раз за разом проводит не ради бездумного нападения. Это разведка боем, осмотр местности бойцами и командирами. Но они не ставят перед собой цель освободить заложников. Это прелюдия к полномасштабному заходу армии в сектор Газа. И, если руководство ЦАХАЛ до сих пор не осуществило диверсионные мероприятия по спасению пленников, на это есть причины», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Израиль не может освободить заложников по одному, объяснил политолог, потому что они разбросаны по всей Газе — не находятся в одном конкретном месте.

«Их можно либо выменять, либо начать освобождать силой, но тогда где гарантии, что их просто не казнят? Допустим, если даже теоретически предположить, что такое можно осуществить, то операция потребует колоссальной координации, сил, умений, возможностей и средств. А Израиль преследует цель геноцида Газы любыми способами и не остановится ни перед чем. Даже перед тем, чтобы пожертвовать заложниками ради достижения своих целей», — отметил Разгуляев.

Немаловажной остается, добавил эксперт, роль США и их союзников. Американцы пытаются обелить себя и предстать в амплуа миротворцев, но в действительности только подогревают войну.

«Сейчас Запад способствует всеми силами разрастанию конфликта. Разговоры о героическом спасении заложников, и уж тем более о том, что из-за этого откладывается наземная операция — чушь, блеф и профанация», — заключил собеседник.

Ранее мы сообщали, чем закончится наземная операция Израиля в Палестине.