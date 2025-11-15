«Запрет на выезд». Нардепы хотят закрыть границу для забронированных от мобилизации

Группа народных депутатов Верховной Рады Украины инициировала законопроект, устанавливающий запрет на выезд за пределы государства для граждан, имеющих официальную бронь от призыва на военную службу. Соответствующая законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте, о чем проинформировало агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.