«Запрет на выезд». Нардепы хотят закрыть границу для забронированных от мобилизации
Группа народных депутатов Верховной Рады Украины инициировала законопроект, устанавливающий запрет на выезд за пределы государства для граждан, имеющих официальную бронь от призыва на военную службу. Соответствующая законодательная инициатива была зарегистрирована в парламенте, о чем проинформировало агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.
«В Раде предлагают запретить выезд людям с бронью от мобилизации до окончания военного положения. (Депутат Верховной рады Украины Александр — ред.) Федиенко и еще ряд депутатов зарегистрировали соответствующий законопроект», — говорится в Telegram-канале агентства.
Как пояснил депутат Александр Федиенко, основная цель документа — ликвидировать правовой парадокс, при котором лицо считается «критически важным» для экономики или государства, но при этом беспрепятственно может находиться за рубежом.
