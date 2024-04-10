Запуск ракеты «Ангара-А5» вновь перенесли

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный (Амурская область) снова отменили, сообщили РИА Новости . Это произошло второй раз подряд. Отмечается, что запуск перенесен на 24 часа.

«Выдана команда: «Отбой пуска», — сказал комментатор пуска на стартовой площадке.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщил, что отмена пуска произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Пуск предварительно перенесен на 11 апреля.

Первый запуск ракеты изначально должен был состояться 9 апреля в 12:00 по московскому времени, однако в указанное время пуск был отменен. По информации генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова, сбой дала система наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Он отметил, что для решения ситуации необходимо было слить топливо. Повторный запуск был назначен на 10 апреля.

«Ангара-А5» представляет собой российскую ракету-носитель тяжелого класса семейства «Ангара». Семейство этих ракет было разработано в России первыми после распада СССР в 1992-м году. Главным заказчиком ракет выступает Министерство обороны России. Запуски таких ракет производятся на космодроме Восточном с 2018-го года.

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