«Защитник педофилов». После этих слов Трамп показал средний палец работнику завода

Президент США Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на провокационное высказывание в свой адрес во время визита на завод Ford.

В ответ на реплику одного из работников, назвавшего его «защитником педофилов», политик показал ему средний палец. Как сообщает TMZ, эта фраза была прямой отсылкой к громкому «делу Эпштейна».

Перед тем как сделать жест, Трамп сначала вербально отреагировал на оскорбление, сказав оппоненту: «Пошел ты *****».

До этого в Белом доме журналистку обозвали «отвратительным упырем» за критику силовых мер. Поводом для столь эмоциональной реакции стала публикация Майер в социальной сети X, где она охарактеризовала решение о вводе подразделений национальной гвардии в Вашингтон как «политическое шоу».

Ранее сообщалось о том, что Трамп появился на важной встрече с нефтяниками со значком-автопортретом.