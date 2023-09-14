Заслуженная артистка России Искандер попала в СИЗО за сбыт наркотиков

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) поместили в следственный изолятор (СИЗО) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщила РИА Новости пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы.

«Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», – следует из сообщения ведомства.

Искандер обвиняют по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. «4» ст. 229.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Как отметили в суде, решение было вынесено 31 августа, но известно о нем общественности стало только сейчас. Защита, уточнили в ведомстве, обжаловала постановление об аресте, однако апелляционная жалоба не рассматривалась.

По данным РИА Новости, которые ссылаются на источник в силовых структурах, артистка была задержана в Москве после того, как у нее дома и в автомобиле нашли порядка двух килограммов мефедрона. Собеседник агентства уточнил, что Искандер отказалась давать показания после инцидента.

Искандер – лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'roll, Ассоль в спектакле «Алые паруса». Звания заслуженной артистки РФ актриса была удостоена в 2021 году.

Артистка работает в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Ранее в пресс-службе учреждения отказались комментировать инцидент, произошедший с Искандер.

14 сентября источник Shot сообщил, что артистка согласилась пойти на сделку со следователями для того, чтобы ее дело выделили отдельное производство. На допросе она рассказала об одном из своих подельников, который 1 сентября был задержан в Кузнецке (Пензенская область). В его машине обнаружили 53 свертка с мефедроном весом 10 килограммов.