Заставит ли Трамп Зеленского капитулировать перед Путиным? Инсайдеры ЕС ждут давления на Киев

В Европейском союзе прогнозируют, что в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского с целью добиться его согласия с условиями мирного урегулирования, которые ранее были озвучены президентом России Владимиром Путиным на Аляске.