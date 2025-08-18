Заставит ли Трамп Зеленского капитулировать перед Путиным? Инсайдеры ЕС ждут давления на Киев
«Сдай Донбасс»: Трамп против Зеленского ? ЕС в шоке от предстоящих переговоров
Фото: [flickr.com]
В Европейском союзе прогнозируют, что в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского с целью добиться его согласия с условиями мирного урегулирования, которые ранее были озвучены президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает газета Wall Street Journal.
Издание отмечает, что представители ЕС признают: восстановление Киевом контроля над всеми утраченными территориями представляется маловероятным.
Ранее сообщалось о том, что на Украине опасаются повтора перепалки Зеленского и Трампа.