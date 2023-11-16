«Заставят бежать, поджав хвосты»: стало известно будущее американских военных в Сирии

Военная база США «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасаке подверглась атаке БПЛА. Как сообщают местные СМИ, это уже не первый налет беспилотников на американские базы в стране.

Политолог Сергей Разгуляев выдвинул свою версию того, как будут развиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке. По его мнению, скоро США могут буквально «выдавить» из региона.

«Все эти удары, не нужно быть провидцем, осуществляются либо Ираном, либо при помощи Ирана — главного противника США. Пусть пока это единичные случаи, но все впереди. Я считаю, что география ударов по американским базам будет расширена, а масштабы возрастут», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вдобавок в скором времени, уверен эксперт, население ближневосточных стран, уставшее от постоянного присутствия на их родной земле заокеанских «ковбоев», поднимется и начнет стихийно сметать их.

«Будет так же, как в Африке с неоколониалистами-французами. Убегут, чтобы не получить пулю в лоб. Американцам давно пора понять, что они не хозяева этого мира, не владельцы судеб простых людей и ближневосточной нефти. США живут только за счет чужих ресурсов, горя и слез других народов. Закрыть им нефтяной кран, и во всей Америке погаснет свет, корабли встанут, машины сгниют, а страна погрязнет в гражданской войне», — подчеркнул Разгуляев.

По его словам, масштабы атак на американских военных и их инфраструктуру в оккупированных регионах Сирии, а также в других ближневосточных государствах будут только расти.

«Еще годик, и США прогонят куда подальше. Да, без боя Америка не уйдет, будет борьба за сохранение господства. Но в конечном итоге их вытеснят, заставят бежать, поджав хвосты», — заключил политолог.

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