«Застолбить лидерские позиции»: зачем Путин встретится с премьер-министром Индии

Россия и Индия на высоком уровне прорабатывают будущую встречу премьер-министра Нарендры Моди и президента Владимира Путина. Пока о точных целях переговоров ничего не сообщается.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, какие темы могут затронуть политики. По его мнению, важных вопросов скопилось достаточно.

«Заявление посла Индии в России Павана Капура было ожидаемо. Встречи лидеров «Евразийского треугольника» — России, Китая и Индии — в происходят все чаще, и это не случайно. Мир вступил в период трансформации, по-настоящему мудрые руководители стремятся как минимум обеспечить подлинный суверенитет для своих стран, как максимум — застолбить лидерские позиции в будущем многополярном мире», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

РФ, добавил собеседник, возглавила этот процесс и привнесла в него смысловое наполнение: российская версия многополярности предполагает суверенизацию, взаимовыгодную интеграцию и сохранение цивилизационных особенностей всех без исключения стран мира.

«Путин говорил об этом на последнем Валдайском форуме, не исключаю, что его речь ускорила принятие решения Моди посетить Россию. Ключевыми темами предстоящей встречи станут дальнейшее встраивание Индии в глобальные логистические коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», развитие сотрудничества в области энергетики, возможно, увеличение российского импорта энергоносителей, продукции химической промышленности, экспорта индийских товаров народного потребления», — отметил Сипров.

Также стороны, считает политолог, обсудят расширение взаиморасчетов в нацвалютах и военно-технического сотрудничества. Без внимания не останутся такие темы, как развитие БРИКС и переформатирование Совета Безопасности ООН.

«На последнем саммите БРИКС был поставлен вопрос о расширении состава постоянных членов Совбеза ООН и включения в него Индии. Россия, напомню, эту идею поддерживает», — заключил эксперт.

Ранее Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС из-за отсутствия там Владимира Путина.