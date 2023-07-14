Завершен период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья

В Избиркоме региона сообщили о завершении периода выдвижения и регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья. Комиссией были зарегистрированы четыре кандидата.

Это Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев («ЛДПР»), Александр Наумов («КПРФ»), Анатолий Никитин («Справедливая Россия – за правду»).

Ранее в комиссии напомнили о работе горячей линии по проведению выборов. В сообщении отмечалось, что специалисты проконсультируют избирателей по всем интересующим вопросам, в том числе расскажут о возможности голосования дистанционно.