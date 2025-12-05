По мнению индийской журналистки Анджаны Ом Кашьяп, Владимир Путин продолжает оставаться одной из наиболее неоднозначных и трудно постижимых фигур на глобальной политической арене.

Такой вывод она сделала после интервью с российским лидером. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

Ключевой мыслью, которой Кашьяп сопроводила опубликованную беседу, стала следующая: «Глубокое погружение в мышление одного из самых ярких и загадочных лидеров мира».

Эта ремарка подчеркивает, что даже прямое общение с главой государства скорее позволяет ощутить масштаб и сложность его внутренней логики, чем даёт простые ответы, окончательно разгадывающие этот политический феномен.

Ранее сообщалось о том, что президент Путин раскрыл в Дели свой принцип принятия решений.