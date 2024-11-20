Завод «Виола» в Белгородской области назвал дату возобновления работы после атаки БПЛА

Завод «Виола», специализирующийся на производстве молочных продуктов, заявил о готовности вновь начать работу после недавней атаки беспилотников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Вечером 19 ноября вражеский беспилотник нанес удар по производственным мощностям предприятия. Персонал завода был эвакуирован, а на место происшествия оперативно прибыла служба безопасности.

Также атаке подверглось производственное предприятие в Алексеевском районе Белгородской области. Обломки украинского беспилотника повредили производственные помещения на одном из них.

Ранее атаке беспилотниками подверглись две промышленные площадки компании «Эфко» в Воронежской области. Предприятие производит майонез, растительные масла и кетчупы.